Mardin’de taşlı sopalı kavga: Yaralılar var
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. T
artışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavgaya karışanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
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