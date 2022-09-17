Mardin’de taşlı sopalı kavga: Yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı.

DHA
17 Eylül 2022 Cumartesi, 13:13
Mardin’de taşlı sopalı kavga: Yaralılar var
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Olay, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. T

artışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavgaya karışanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

 


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