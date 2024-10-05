Mardin’de TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Mardin’de TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 10:02

Alınan bilgilere göre, dün Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi’nde 47 DT 268 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Nebahat Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uğur’un cenazesi, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #mardin #TIR #kaza

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