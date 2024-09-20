Mardin’de TIR’ın çarptığı Serhat, ağır yaralandı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 17:50

Güncelleme: 20.09.2024 - 17:50

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Nusaybin yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Serhat A.’ya, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen TIR çarptı.

Kazada Serhat A., ağır yaralandı. İhbarla olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Serhat A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serhat A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.