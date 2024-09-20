Mardin’de TIR’ın çarptığı Serhat, ağır yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR’ın altında kalan Serhat A. (15), ağır yaralandı.

Mardin’de TIR’ın çarptığı Serhat, ağır yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 17:50

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Nusaybin yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Serhat A.’ya, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen TIR çarptı.

Kazada Serhat A., ağır yaralandı. İhbarla olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Serhat A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Serhat A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #mardin #TIR #kaza

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