Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Malatya'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
L.Ü'nün kullandığı 44 LU 333 plakalı otomobil, Ö.Ö.T. yönetimindeki 27 BP 002 plakalı otomobil, R.V. idaresindeki 44 AFS 592 plakalı otomobil ve B.K'nin kullandığı 44 AFS 584 plakalı otomobil Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada L.Ü, K.B. ve D.T. yaralandı.
Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- Mısıra alternatif olarak ekildi: 'Bebek gibi bakıldı'
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı
- Bankalar faiz indirimine başladı
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Anneyle ilgili gerçek ortaya çıktı!