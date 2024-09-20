Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Malatya'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 08:01

L.Ü'nün kullandığı 44 LU 333 plakalı otomobil, Ö.Ö.T. yönetimindeki 27 BP 002 plakalı otomobil, R.V. idaresindeki 44 AFS 592 plakalı otomobil ve B.K'nin kullandığı 44 AFS 584 plakalı otomobil Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada L.Ü, K.B. ve D.T. yaralandı.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Etiketler: #Malatya #kaza

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