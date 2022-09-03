Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

03 Eylül 2022 Cumartesi, 11:29

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş birimlerince Kızıltepe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.