Market çamur olmasın diye ayakkabılarını çıkardı

Hatay'da bir kişi, market çamur olmasın diye ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp alışveriş yaptı.

Market çamur olmasın diye ayakkabılarını çıkardı
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DHA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 15:22

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesine gelen, inşaat işçisi olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz kişi, yerler çamur olmasın diye kapının önünde ayakkabılarını çıkardı.

Havanın soğuk olmasına rağmen ayaklarında sadece çorapla markete giren bu kişi, alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıktı, ayakkabılarını tekrar giyip yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan anlar işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Etiketler: #hatay #Market #ayakkabı #Alışveriş

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