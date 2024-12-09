Oz Büyücüsü filminde Dorothy karakterine hayat veren Judy Garland'ın ayakkabıları rekor fiyata satıldı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:51

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:51

1939 tarihli Oz Büyücüsü filminde Dorothy karakterinin giydiği ikonik kırmızı ayakkabılar, sanat eseri olarak nitelendiriliyor. Bu ayakkabılar, ünü Hollywood tarihini aşan bir film hatırası olarak biliniyor.







2005 yılında Judy Garland Müzesi’nden eski mafya üyesi Terry Jon Martin tarafından çalınan ayakkabılar, 13 yıl sonra 2018 yılında FBI tarafından ele geçirilmişti. Ayakkabıların o dönemde 3,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtilmişti.

Sanat eseri niteliğindeki ayakkabılardan dünyada yalnızca 4 adet bulunuyor. Bu nadir eserlerden biri, Heritage Auctions müzayede evi tarafından 2023 yılında açık artırmaya çıkarıldı. Ayakkabıların en az 825 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu; ancak son teklif 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alıcının Associated Press’in bildirdiğine göre, Dallas merkezli müzayede evine ek olarak 4,5 milyon dolar daha ödemesiyle ayakkabılar toplamda 32,5 milyon dolara satıldı.







Bu satış, ayakkabıları film tarihinde açık artırmada satılan en değerli film eşyası haline getirdi. Heritage Auctions Başkan Yardımcısı Joe Maddalena, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Judy Garland'ın kırmızı ayakkabıları ile Hollywood'daki diğer film kostümleri arasında hiçbir karşılaştırma yapılamaz. Bu açık artırma, filmlerin ve film hatıralarının kültürümüz ve koleksiyoncular için ne kadar önemli olduğunu yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Ayakkabıları çalan Terry Jon Martin, ayakkabıların gerçek yakutlarla süslenmiş olduğunu düşünerek suçu işlediğini belirtti. Martin, 2023 Ekim’inde görülen davada suçunu kabul etti.







Ayakkabılar, müzeden çalınmadan önce 1970 yılında Michael Shaw tarafından satın alınmıştı. Hollywood ikonlarından Judy Garland'ın Oz Büyücüsü müzikalindeki performansında giydiği bu ayakkabılar, sinema tarihinin en önemli objelerinden biri olarak kabul ediliyor.