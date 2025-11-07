Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.11.2025 14:52:00
Market önünde işletmeciye bıçaklı saldırı!

Aydın'da bir marketin önünde çıkan tartışma kanlı biterken, işletmeciyi bıçaklayan şüpheli emniyet güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli ilçesine bağlı Turan Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin önünde 6 Kasım saat 23.00 sıralarında bıçaklı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; market sahibi ve işletmecisi olan Ş.D. (45) ile F.K. (29) adlı şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.K., işyeri sahibi Ş.D.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işyeri sahibi Ş.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işletmecinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüpheli F.K.'yi yakalamak için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan soruşturma ve takip sonucunda şüpheli F.K., olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli F.K., adli makamlara sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan F.K. adlı şahıs, 'kasten yaralama' veya 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

