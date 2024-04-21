Marketçi müteahhidin yaptığı binada 44 canı kaybeden aileler isyan etti: 'Suçu zemine atıyorlar'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 04:00

Binanın 3.5 katının kaçak yapılması ve binanın kolonlarından köpükler çıkmasına karşın duruşmada tutuklu müteahhit H.Ç’nin, “Bina zeminde sıvılaşma olduğu için yıkıldı, en ufak bir suçum yok” demesi ailelerin tepkisini topladı.

‘RAPORLAR ORTADA’

Sitede eşini ve oğlunu kaybeden Nevres Akkaya (48), “Her duruşmada başka bir bahane bulmaya çalışıyorlar. Şimdi de suçu zemine atmak istiyorlar. Madem zeminde sorun var, o zaman neden o bölgede sadece bizim site yıkıldı?” dedi. Aldıkları raporda “Sıvılaşma olsa bile bu binanın yıkılmasına neden olmaz” ifadelerinin olduğuna dikkat çeken Akkaya, “Binanın yıkılmasının asıl sebebinin zemin kaynaklı olmadığı, tamamıyla malzeme ve Özçam Market’e yapılan kirişlere 10 cm’lik saplamaların çakıldığı asma kat kaynaklı olduğu aşikârdır. Müteahhit insanları aldatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sitede annesini, babasını, kardeşini ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu ise şunları söyledi: “Gerçek suçlarını gizlemek için ‘zeminde sıvılaşma’ iddiasına sığınıyorlar. Oysa o dönemki raporlar ortada. Anlaşılıyor ki Saitbey Sitesi statik projeye göre yapılmamış. Aksine kentsel dönüşümden yapılan kaçak bina statiğe uydurulmuştur ve bunlar 400 metre uzağımızdaki Dulkadiroğlu Belediyesi’ne rağmen yapılıyor.”

