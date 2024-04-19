Saitbey Sitesi’nde üçüncü duruşma tamamlandı: 'Sorumluluklarından sıyrılmaya çalışıyorlar'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 20:15

Güncelleme: 19.04.2024 - 20:15

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde saniyeler içerisinde yıkılan ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi Davası'nda üçüncü duruşma Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

3'ü tutuklu 6 sanığı hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen davanın üçüncü duruşmasında tanıklar, müşteki avukatları, sanıklar ve sanık avukatları dinlendi.

Savunmalar sırasında yapı denetim firmasının yetkilileri statik sorumlusunu, müteahhit H.Ç ise zemin etüdü raporunu ve depremin büyüklüğünü suçladı. Hiçbir sanık kendisine atfedilen suçlamaları kabul etmezken, müteahhit H.Ç.’nin “Ben ikinci depremi 15 ay hapiste kalarak yaşadım. Eğer tahliye edilip de işlerimin başına geçmezsem maddi kaybım olacak ve üçüncü depremi yaşayacağım” sözleri tepki çekti.

H.Ç.’nin “Beni nasıl suçlarsınız, hiç mi Allah korkunuz yok, ben marketçiyim, teknik bilgim yok, tek suçum bilmediğim bölgeye yatırım yapmak, aylardır gün yüzü göremiyorum” ifadelerine kayıp yakınları “Allah gün yüzü göstermesin” sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan mahkemede bulunduğu tespit edilen H.Ç.’nin kardeşi A.Ç., mahkeme heyet başkanı tarafından salondan çıkartıldı. Yaklaşık 7 saat süren duruşmanın ardından ara karar açıklandı. Karar göre tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam edecek. Diğer talepler ise bilirkişi raporu geldikten sonra değerlendirilecek. Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını avukatı Hasan Can Erdem şunları söyledi:

“SIYRILMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Tutukluluk hallerinin devamı ve başta olası kast talebi olmak üzere diğer talepler için bilirkişi raporu beklenmesini makul buluyoruz. Özellikle müteahhit H.Ç.’nin kendi sorumluluğundan sıyrılmak için suçu zemin etüdü ve zemin sıvılaşmasına attığını görüyoruz. Oysa kendi aldırdıkları bilirkişi raporunda bile ‘Zeminde sıvılaşma olsa bile bu yıkıma neden olmaz’ ibaresi bulunuyor. Öte yandan mahkemeye getirdikleri tanıklara söylenmesini istediklerini ezberlettiklerini de, mahkeme başkanının asma kat ile ilgili sorusunu apartman görevlisi tanığın daha cümle bitmeden ‘hayır asma kat yok” yanıtından da anlayabiliyoruz. Talebimizi yineliyoruz: Yargılamanın olası kasttan yürütülmesi. Başta belediye görevlileri olmak üzere sorumlu tüm kamu personellerinin dosyaya dahil edilmesi.”

Davada dördüncü duruşmaya 9 Temmuz 2024 Salı günü devam edilecek.

BELEDİYE BAŞKANINA SUÇ DUYURUSU

Saitbey Sitesi’nde ailesini kaybeden Tuba Erdemoğlu, kaçak yapı olduğu ortaya çıkan siteye ruhsat veren Dulkadiroğlu Belediyesi’nin bu işleme onay veren ve sonrasında herhangi bir yaptırım uygulamayan Belediye Başkanı Necati Okay hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdemoğlu, konuya ilişkin belgeleri de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti.

KAYIP YAKINLARINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Saitbey Sitesi’nde yakınlarını kaybeden aileler, duruşmaya öğlen arası verildiği sırada basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında binadaki usulsüzlükler sıralanırken aileler, kamu personellerinin de dosyaya dahil edilmesi ve tüm sorumluların olası kast ile yargılanması çağrısında bulundu.