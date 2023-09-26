Markette 1 kişiyi öldürüp 11 kişiyi yaralamıştı: Cezası belli oldu!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:25

Güncelleme: 26.09.2023 - 17:36

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Orhan Ç., son savunmasında ağır tahrik altında suçu işlediğini söyledi.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerini de göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Orhan Ç.'yi, Gökhan Aydoğan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, 11 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 108 yıl, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde Orhan Ç., aralarında husumet olan eski dünürleriyle 12 Haziran 2021'de bir markette tartışmaya başladı.

Orhan Ç.'nin tartışmanın ardından silahla markettekilere ateş açması sonucu Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetmiş 11 kişi ise yaralanmıştı.