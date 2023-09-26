Ankara'da silahlı 'laf atma' kavgası: 3 yaralı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 07:24

Güncelleme: 26.09.2023 - 07:25

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Kanatlı Sokak’ta, dün saat 21.20 sıralarında 2 grup arasında “laf atma” meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç., E.K. ve yabancı uyruklu kadın E.M. silahla bacaklarından vuruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan 5 kişinin kimliğini tespit etti. Yürütülen çalışmalar neticesinde 4 şahıs gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.