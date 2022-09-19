'Büyüyen Türkiye'den manzaralar: Markette çürümüş muz satışı
Bir zincir markette satılan küflenmiş muzun 17,90'a satılması sosyal medyada tepki çekti.
İğneden ipliğe gelen zamlarla ekonomik kriz her geçen gün büyürken ortaya çıkan manzaralar da dikkat çekmeye devam ediyor.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesine göre, bir zincir markette "yerli" etiketiyle kilosu 24,50 TL'den satılan muzun fiyatı 17,90 TL'ye satıldığı görüldü.
TEPKİ ÇEKTİ
Çürümüş muzların indirime girmiş halinin bile 17,90'a satılması sosyal medya kullancıları tarafından tepki çekti.
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