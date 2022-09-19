'Büyüyen Türkiye'den manzaralar: Markette çürümüş muz satışı

Bir zincir markette satılan küflenmiş muzun 17,90'a satılması sosyal medyada tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:17
'Büyüyen Türkiye'den manzaralar: Markette çürümüş muz satışı
Abone Ol google-news

İğneden ipliğe gelen zamlarla ekonomik kriz her geçen gün büyürken ortaya çıkan manzaralar da dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesine göre, bir zincir markette "yerli" etiketiyle kilosu 24,50 TL'den satılan muzun fiyatı 17,90 TL'ye satıldığı görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Çürümüş muzların indirime girmiş halinin bile 17,90'a satılması sosyal medya kullancıları tarafından tepki çekti.


muz BİM Market market fiyatları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler