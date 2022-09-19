'Büyüyen Türkiye'den manzaralar: Markette çürümüş muz satışı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:17

İğneden ipliğe gelen zamlarla ekonomik kriz her geçen gün büyürken ortaya çıkan manzaralar da dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesine göre, bir zincir markette "yerli" etiketiyle kilosu 24,50 TL'den satılan muzun fiyatı 17,90 TL'ye satıldığı görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Çürümüş muzların indirime girmiş halinin bile 17,90'a satılması sosyal medya kullancıları tarafından tepki çekti.