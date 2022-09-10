Tarım Kredi marketlerinde indirim kısa sürdü
Tarım Kredi Marketleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında yüzde 30 indirim yapmıştı. İndirim kampanyasının başlamasından 1 ay sonra market zam yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım Kredi marketlerindeki indirim vaadi de kısa sürdü.
Birgün'ün haberine göre; ürünlerin fiyatlarının 20 liraya kadar arttığı görüldü. Erdoğan’ın 8 Ağustos’taki Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı’nda (MKYK) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde fiyatları düşürme çağrısında bulunmasıyla 15 Ağustos’ta gerçekleşeceği söylenen indirim vaadi daha bir ay geçmeden yerini zamlı fiyatlara bıraktı.
Zincir marketlerdeki fiyatları da düşüreceği iddia edilen Tarım Kredi marketlerinde fiyatlar yükseldi.
İşte yeni zamlı fiyatlar:
Birgün'den alınmıştır
Video Haberler
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- 'Operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum'
- Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafı ortaya çıktı
- 'Sanatçılar zorla görevlendirildi' iddiası
- İzmir Marşı'nı söylerken bir kişi sahneye atladı
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
- Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan rüzgarı