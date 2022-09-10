Tarım Kredi marketlerinde indirim kısa sürdü

Tarım Kredi Marketleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında yüzde 30 indirim yapmıştı. İndirim kampanyasının başlamasından 1 ay sonra market zam yaptı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 14:48
Tarım Kredi marketlerinde indirim kısa sürdü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım Kredi marketlerindeki indirim vaadi de kısa sürdü.

Birgün'ün haberine göre; ürünlerin fiyatlarının 20 liraya kadar arttığı görüldü. Erdoğan’ın 8 Ağustos’taki Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı’nda (MKYK) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde fiyatları düşürme çağrısında bulunmasıyla 15 Ağustos’ta gerçekleşeceği söylenen indirim vaadi daha bir ay geçmeden yerini zamlı fiyatlara bıraktı.

Zincir marketlerdeki fiyatları da düşüreceği iddia edilen Tarım Kredi marketlerinde fiyatlar yükseldi.

İşte yeni zamlı fiyatlar:

Birgün'den alınmıştır

 

 

 


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