Tarım Kredi marketlerinde indirim kısa sürdü

10 Eylül 2022 Cumartesi, 14:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım Kredi marketlerindeki indirim vaadi de kısa sürdü.

Birgün'ün haberine göre; ürünlerin fiyatlarının 20 liraya kadar arttığı görüldü. Erdoğan’ın 8 Ağustos’taki Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı’nda (MKYK) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde fiyatları düşürme çağrısında bulunmasıyla 15 Ağustos’ta gerçekleşeceği söylenen indirim vaadi daha bir ay geçmeden yerini zamlı fiyatlara bıraktı.

Zincir marketlerdeki fiyatları da düşüreceği iddia edilen Tarım Kredi marketlerinde fiyatlar yükseldi.

İşte yeni zamlı fiyatlar:

Birgün'den alınmıştır