Marketteki ‘şeker dökme' kavgasında 3 kişi tutuklandı

Olay, 8 Kasım 2025 günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen E.O.B. isimli çocuk, raftaki şekerleri yere döktü.

Bunun üzerine kasiyer B.Ç., çocuğu uyararak "Yapma, biz temizliyoruz, dökme" dedi. Uyarıya sinirlenen E.O.B., kasiyere küfür edip marketten ayrılarak akrabaları M.K.B., O.Ç. ve H.Ç.’yi çağırdı.

Kısa süre sonra marketin önüne gelen şahıslar, kasiyer B.Ç.’yi darbetmeye başladı. Kavgayı gören diğer market çalışanı M.P., şahısları korkutmak amacıyla eline bıçak alarak olay yerine geldi.

Ancak M.K.B., O.Ç. ve H.Ç. bu kişiyi de darbetti. Polis ekiplerinin olaya müdahalesinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan M.K.B., O.Ç. ve H.Ç., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklandı.