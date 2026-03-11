Marmara’daki tek ‘kesin korunacak alan’ tehdit altında: Tavşan Adası için uyarı

Marmara Denizi’nin ilk ve tek “Kesin Korunacak Hassas Alanı” olan Tavşan Adası, koruma statüsüne rağmen hâlâ çeşitli tehditlerle karşı karşıya. WWF-Türkiye ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin (DYKD) davetiyle adaya giden gazeteciler ve doğa koruma uzmanları, bölgedeki denizel yaşamı yerinde inceledi. Kurumlar, adanın Marmara Denizi için kritik bir yaşam alanı olduğunu vurgulayarak etkin bir yönetim planı ve güçlü denetim mekanizmalarının hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

KORUMA STATÜSÜ VAR AMA YÖNETİM PLANI YOK

Tavşan Adası, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Marmara Denizi’nin ilk ve tek “Kesin Korunacak Hassas Alanı” ilan edildi. Ancak sivil toplum kuruluşlarına göre ada hâlâ avcılık baskısı, deniz kirliliği, artan insan faaliyetleri ve denetim eksikliği gibi tehditlerle karşı karşıya.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, koruma alanlarının yalnızca ilan edilmesinin yeterli olmadığını belirterek “Tavşan Adası Marmara’nın son sığınaklarından biri ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilmiş ilk ve tek ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’. Ancak koruma alanları yalnızca haritalar üzerinde çizilen sınırlar değildir. Doğru anlatılmadığında ve yeterince sahiplenilmediğinde etkili bir koruma sağlanamaz” dedi.

Kula, bölgede henüz bir yönetim planı bulunmadığını vurgulayarak “Şu anda yaptırımlar yok. Bir yönetim planı olmadığı için de yaptırımlar uygulanamıyor. Bu nedenle sahada çalışan kurumlar ve kolluk kuvvetleri de zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

“MARMARA İÇİN KRİTİK BİR YAŞAM ALANI”

Marmara Denizi uzun süredir kirlilik, aşırı avcılık ve yoğun insan faaliyetleri nedeniyle baskı altında bulunuyor. Buna karşın Tavşan Adası, hassas mercan toplulukları, genç balık popülasyonları ve birçok deniz canlısı için önemli bir üreme ve gelişim alanı olarak öne çıkıyor.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, bölgede yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirterek “Pina, deniz çayırları, mercanlar, göç kuşları ve balık türlerindeki çeşitlilik bize restorasyonun başarısını somut biçimde gösteriyor” diye konuştu.

Narcı, doğanın dış baskı azaldığında kendini yenileyebildiğini vurgulayarak “Bir alanda aşırı baskı olmadığında doğa kendi kendini yenileyebiliyor. Koruma çalışmaları bu süreci daha hızlı ve etkin hale getiriyor” dedi.

“MARMARA DENİZİ İÇİN UMUT OLABİLİR”

Sivil toplum kuruluşları, Tavşan Adası’nın Marmara Denizi’nin iyileşmesi açısından önemli bir model olabileceğini belirtiyor. Narcı, “Marmara öldü denirken burada küçük de olsa bir umut ışığı ortaya çıkıyor. Benzer koruma alanları artırılırsa deniz de buna karşılık verecek” ifadelerini kullandı.

WWF-Türkiye ve DYKD, Tavşan Adası için bilimsel izleme, güçlü denetim mekanizmaları, sürdürülebilir finansman ve paydaş katılımını içeren kapsamlı bir yönetim planının hızla hazırlanması gerektiğini vurguladı.