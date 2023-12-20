Marmara Denizi Aralık ayında hareketlendi mi? İşte son 20 günde meydana gelen depremler
Marmara Bölgesi'nde yılda yaklaşık ortalama 900 tane deprem meydana gelirken bunların 4 ila 5 tanesi 4’ün üzerinde oluyor. Son 20 günde Marmara Denizi'nde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Peki bu normal mi?
Marmara Denizi’nde son 1 ayda irili ufaklı bir çok deprem meydana geldi. Herkesin merak ettiği, bu depremler beklenen Marmara, İstanbul depreminin öncüsü mü, habercisi olabilir mi?
Marmara Denizi üzerinde son bir aydaki depremlere bakıldığında, en büyük deprem 4 Aralık'ta Gemlik Körfezi açıklarında 5,1 büyüklüğünde gerçekleşti.
Bu tarihte yaşanan deprem Bursa, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da birçok noktadan hissedildi.
Aynı gün birbirine yakın noktalarda 3,1, 3,2 , 3,3, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde depremler de meydana geldi.
Bu depremin ardından 6 Aralık'ta da Gemlik Körfezi, Mudanya yakınlarında 3,1 büyüklüğünde, 9 Aralık'ta Çınarcık'ta 3 büyüklüğünde, 13 Aralık'ta ise yine Gemlik Körfezi'nde 3,7 büyüklüğünde depremler oldu.
En son Yalova Çınarcık'ta 17 Aralık'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve Kocaeli gibi birçok il ve ilçeden de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önceki yıllarda da Marmara Bölgesi'nde yılda yaklaşık ortalama 900 tane deprem yaşandığını belirterek, "Bu 900 depremin 4 ila 5 tanesi, 4'ün üzerinde depremler. Dolayısıyla aslında bu yıl içinde de baktığımız gibi bunlar normal sismik aktivite yoğunluğu içerisinde değerlendirilebilir." dedi.
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