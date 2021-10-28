Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara Denizi'nde yarın kısa süreli fırtına öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Denizi’nde doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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