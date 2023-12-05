Fırtınada dalgalara kapılmıştı... Arama çalışmaları sürüyor

Rize'de odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları, 9'uncu günde sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:42
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Kasım'da odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp kayboldu.

Evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki bulundu. Bekar'ı arama çalışmaları, 9'uncu günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren 100 kişilik ekip, kıyıda gözlemlerde bulunuyor. Ekipler, Ardeşen'in yanı sıra sınır ilçelerde de aramalarına devam ediyor.


Rize dalga kayboldu Fırtına

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