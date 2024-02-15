Marmara Denizi’nde batan gemi bulundu mu? Marmara Denizi’nde batan geminin mürettebat kurtarıldı mı?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi'nin derinliklerinde kayboldu. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Peki, Marmara Denizi’nde batan gemi bulundu mu? Marmara Denizi’nde batan geminin mürettebat kurtarıldı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 20:33
Marmara Denizi’nde batan gemi bulundu mu? Marmara Denizi’nde batan geminin mürettebat kurtarıldı mı?
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Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi'nde battı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, gemide 6 kişilik mürettebat bulunduğu bildirildi. Peki, Marmara Denizi’nde batan gemi bulundu mu? Marmara Denizi’nde batan geminin mürettebat kurtarıldı mı?

BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Marmara Denizi’nin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından gelen açıklamada, 'Deniz Kuvvetlerine bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşılmıştır. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

MARMARA DENİZİ’NDE BATAN GEMİNİN MÜRETTEBAT KURTARILDI MI?

Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 6 mürettebatı için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu.

GEMİ MÜRETTABATININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

6 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, kayıp mürettebatın isimleri de belli oldu. Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, dün saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.


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