Marmara Denizi'nde batan gemiye ilişkin yeni ayrıntılar...

Marmara Denizi'nde İmralı Adası yakınlarında batan kuru yük gemisi Batuhan A.'nın 2021 yılında da Çanakkale’de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:10
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Sabah saatlerinde İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisi Batuhan A.’nın 6 mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürerken geminin 2 Nisan 2021 tarihinde de Çanakkale açıklarında karaya oturduğu ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanının durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bildirerek yardım istediği belirtildi.

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Geminin Karabiga Belediyesi İskelesi’ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildiği, geminin çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ’Türkeli’ römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldığı kaydedildi.


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