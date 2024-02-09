Google Bard'ın ismi değişti: İşte Gemini'nin fiyatı

Google yapay zeka tarafına yatırımlarını farklı adlarda yapmıştı. Geçen yıl piyasaya sürülen Bard ise Gemini oldu. Peki neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:21
Google Bard'ın ismi değişti: İşte Gemini'nin fiyatı
Abone Ol google-news

Google yapay zeka tarafında attığı adımları güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüyor. Buna göre geçen yıl piyasaya sürülen Google'ın yapay zekası Bard, pek çok alanda kullanıcılara yardımcı oldu. Buna ek olarak Google'ın yeni yaptığı açıklamaya göre artık Bard Gemini ile entegre oldu. Google'a göre en yetenekli hale getirilen bu model, mobil uygulama olarak sunuldu. 

GOOGLE GEMINI NELER SUNUYOR?

Gemini Pro 1.0 modeli, 230'dan fazla ülke ve bölgede kullanımda. Google'ın yapay zekasının son aşamasını temsil eden Gemini, Advanced ve mobil olmak üzere iki ayrı deneyim sunuyor. 

Buna göre sunulanlar arasında;

  1. Gemini Advanced, öğrenme tarzınıza göre adım adım talimatlar alabiliyor, örnek testler veya tartışmalar oluşturarak kişisel olarak eğitmeniniz olabiliyor.
  2. Fikirler için ses tahtası görevini üstlenen Gemini, farklı kodlama yaklaşımlarını da değerlendirmeye olanak sağlıyor. 
  3. Yeni içerikler üretebiliyor ve burada içerik üreticilerine önemli avantajalar sağlıyor.

Gemini Advanved 9 Şubat itibarıyla 150'den fazla ülkede İngilizce olarak kullanıma sunuldu. İlerleyen günlerde ve aylarda daha fazla dilde hizmet verilmesi planlanıyor.

Android tarafta uygulama indirildikten sonra Google Asistan aracılığıyla kaydolunabiliyor. Hey Google denilerek erişilebilen Gemini, doğrudan kullanıcının ekranından yardım sunabiliyor. Zamanlayıcı ayarlamak, arama yapmak ya da evdeki akıllı cihazlarınızı kontrol etmek için Gemini'yi kullanabiliyorsunuz.

iOS kullanıcıları içinse şu anda uygulama mevcut değil. Google'ın aktardığına göre Gemini'ye doğrudan Google uygulamasından erişim birkaç hafta içinde sunulacak. 

GEMINI'NİN FİYATI NE KADAR?

Gemini Advanced ile Ultra versiyonlarını kullanmak için Google One AI Premium planını kullanmak gerekiyor. Türkçe ya da Türkiye desteğine sahip olan Gemini Advanced ve Google One AI Premium, ilk 2 ay ücretsiz olarak kullanılabilecek. 

Farklı kampanyalar bulunuyor ancak, 2 TB versiyonda ilk iki ay ödeme yapmayıp sonraki aylarda başlayan ödeme planının fiyatı 719,99 TL. 


google yapay zekası haberleri Google Bard Gemini haberleri Google Bard haberleri Google Gemini haberleri Google Gemini yapay zeka modeli haberleri

İlgili Haberler

Google, yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı

Google, yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Microsoft ve Google geçen yılı iyi kapattı

Microsoft ve Google geçen yılı iyi kapattı
Google'ın Deepmind'ı büyük bir atılım gerçekleştirdi

Google'ın Deepmind'ı büyük bir atılım gerçekleştirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'dan kiralanmıştı: Belçika'da Emin Bayram fırtınası!

Galatasaray'dan kiralanmıştı: Belçika'da Emin Bayram fırtınası!
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını açıkladı: 'Ben olsam zorla getiririm'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını açıkladı: 'Ben olsam zorla getiririm'
Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!

Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!
ÇEDES Projesi: Okulda 'şeytan taşlama' dersi!

ÇEDES Projesi: Okulda 'şeytan taşlama' dersi!
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Ernest Muci'nin maliyeti açıklandı: Beşiktaş'tan rekor transfer!

Ernest Muci'nin maliyeti açıklandı: Beşiktaş'tan rekor transfer!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Düzenli seks, bedene ve ruha hangi faydaları sağlıyor?

Düzenli seks, bedene ve ruha hangi faydaları sağlıyor?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!