Google Bard'ın ismi değişti: İşte Gemini'nin fiyatı

Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:21

Güncelleme: 09.02.2024 - 15:21

Google yapay zeka tarafında attığı adımları güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüyor. Buna göre geçen yıl piyasaya sürülen Google'ın yapay zekası Bard, pek çok alanda kullanıcılara yardımcı oldu. Buna ek olarak Google'ın yeni yaptığı açıklamaya göre artık Bard Gemini ile entegre oldu. Google'a göre en yetenekli hale getirilen bu model, mobil uygulama olarak sunuldu.

GOOGLE GEMINI NELER SUNUYOR?

Gemini Pro 1.0 modeli, 230'dan fazla ülke ve bölgede kullanımda. Google'ın yapay zekasının son aşamasını temsil eden Gemini, Advanced ve mobil olmak üzere iki ayrı deneyim sunuyor.

Buna göre sunulanlar arasında;

Gemini Advanced, öğrenme tarzınıza göre adım adım talimatlar alabiliyor, örnek testler veya tartışmalar oluşturarak kişisel olarak eğitmeniniz olabiliyor. Fikirler için ses tahtası görevini üstlenen Gemini, farklı kodlama yaklaşımlarını da değerlendirmeye olanak sağlıyor. Yeni içerikler üretebiliyor ve burada içerik üreticilerine önemli avantajalar sağlıyor.

Gemini Advanved 9 Şubat itibarıyla 150'den fazla ülkede İngilizce olarak kullanıma sunuldu. İlerleyen günlerde ve aylarda daha fazla dilde hizmet verilmesi planlanıyor.

Android tarafta uygulama indirildikten sonra Google Asistan aracılığıyla kaydolunabiliyor. Hey Google denilerek erişilebilen Gemini, doğrudan kullanıcının ekranından yardım sunabiliyor. Zamanlayıcı ayarlamak, arama yapmak ya da evdeki akıllı cihazlarınızı kontrol etmek için Gemini'yi kullanabiliyorsunuz.

iOS kullanıcıları içinse şu anda uygulama mevcut değil. Google'ın aktardığına göre Gemini'ye doğrudan Google uygulamasından erişim birkaç hafta içinde sunulacak.

GEMINI'NİN FİYATI NE KADAR?

Gemini Advanced ile Ultra versiyonlarını kullanmak için Google One AI Premium planını kullanmak gerekiyor. Türkçe ya da Türkiye desteğine sahip olan Gemini Advanced ve Google One AI Premium, ilk 2 ay ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Farklı kampanyalar bulunuyor ancak, 2 TB versiyonda ilk iki ay ödeme yapmayıp sonraki aylarda başlayan ödeme planının fiyatı 719,99 TL.