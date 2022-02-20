Marmara Denizi'nde deprem!
Marmara Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 23.20'de meydana gelen deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 6.25 km. Sarköy (Tekirdag)
Tarih-Saat : 20.02.2022, 23:20:11 TSİ
Enlem : 40.7171 N
Boylam : 27.4015 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/MdIimWNaDB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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