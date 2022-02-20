Marmara Denizi'nde deprem!

20 Şubat 2022 Pazar, 23:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 23.20'de meydana gelen deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti.