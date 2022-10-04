Marmara Denizi'nde deprem... Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: 'Yeri bakımından önemli'
Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür'den dikkat çekici bir paylaşım geldi.
Merkez üssü Marmara Denizi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 19.2 km derinlikte saat 01.57’de gerçekleşti.
Depremin ardından Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür'den dikkat çekici bir paylaşım geldi.
Görür Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizi'nde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.
Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle pic.twitter.com/MOt2r206Aj— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 4, 2022
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