Marmara denizinde müsilaj yeniden ortaya çıkıyor: CHP’li Yanıkömeroğlu, sorunu Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:19

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkmaya başlayan müsilaj sorununa ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi. Müsilaj sorunu kapsamında düzenli olarak belediyeleri hedef alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’in yanıtlamasını isteyen Yanıkömeroğlu, “Müsilajın önlenmesine yönelik olarak yerel yönetimlerle iş birliği içinde yürütülen projeler var mıdır? Varsa bu projelerin kapsamı ve bütçesi nedir” sorusunu yöneltti.

Marmara Denizi'ni 2021 yılında yoğun olarak ele geçiren müsilaj sorunu yeniden görülmeye başladı. Sular ısındıkça müsilaj oluşum sürecinin hızlanacağı tahmin ediliyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sorumluluğu belediyelere atmakta ısrarcı. Bakan Kurum belediyelerden arıtma tesisi teknolojilerini ilerletmesini isterken, diğer yandan iktidar belediyelere SGK borçları üzerinden yüklenerek bütçelerinden kesinti yapıyor, zaman zaman belediyelerin İller Bankası üzerinden almak istediği kredileri geciktiriyor.

‘DUYARSIZ RANT POLİTİKALARI EKOSİSTEME ZARAR VERİYOR’

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, konuya ilişkin TBMM’ye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çok sayıda sanayi tesisinin Marmara Denizi etrafında bulunduğunu, arıtma tesislerinin yetersiz olduğunu, kimyasal gübrelerin nehirlere sızdığını belirten Yanıkömeroğlu, yoğun nüfus ve duyarsız rant politikalarının ekosisteme zarar verdiğini söyledi. Müsilajın ekosistemi bozarak denizlerdeki canlıları, biyoçeşitliliği ve insan sağlığını tehdit ettiğini de vurgulayan Yanıkömeroğlu, Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti:

“. 2021 yılında açıklanan Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında hangi somut önlemler alınmıştır, bu önlemler hangi aşamadadır ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmiş midir?

. Marmara Denizi’nde görülen müsilaj sorunu için ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Yeni bir eylem planı veya uzun vadeli stratejiler hazırlanmakta mıdır?

. Müsilajın önlenmesine yönelik olarak yerel yönetimlerle iş birliği içinde yürütülen projeler var mıdır? Varsa bu projelerin kapsamı ve bütçesi nedir?

. Marmara Denizi’nde su kalitesinin izlenmesine yönelik düzenli ölçümler yapılmakta mıdır? Son üç yıla ait su kalitesi verileri nasıldır?

. Marmara Denizi’ne atık bırakan işletmelerin takip edilmesi ve denetlenmesi konusunda bakanlığınızca ne tür çalışmalar yürütülmektedir? Tespit edilen ihlallere yönelik hangi yaptırımlar uygulanmaktadır?”