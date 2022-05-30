Marmara Denizi'nde 'Pusula denizanası' tehdidi: 'Temas eden bölgeyi sirkeyle yıkayın'

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:04

Zehirli olarak bilinen pusula deniz anaları, sıcaklıkların artmasıyla beraber Tekirdağ ve İstanbul kıyılarında görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları yurttaşlarda endişe yarattı.

Marmara, Ege ve Akdeniz’de görülen pusula deniz analarının erkenden görülmesinin sebebinin hava sıcaklığı olduğunu vurgulayan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Çok az zehri var. İnsanları öldürecek hayatlarını zora sokabilecek bir tür değildir. İnsanlara dokunduğunda sirke ile bulunan bölgeyi yıkamaları yeterlidir” dedi.

Pusula deniz analarının kıyılarda daha önce de görüldüğünü söyleyen Öztürk, “Marmara Denizi’nin su kalitesinin kötü olduğunu gösteriyor. Bunlar bir belirteçtir. Daha önce de görülüyordu yeni değil” açıklamasında bulundu.

“KARADENİZ DIŞINDAKİ SAHİLLERE YAYILMASINI BEKLİYORUZ”

Pusula deniz analarının kıyılarda daha önce de görüldüğünü söyleyen Öztürk, “Marmara Denizi’nin su kalitesinin kötü olduğunu gösteriyor. Bunlar bir belirteçtir. Daha önce de görülüyordu yeni değil. Pusula deniz anaları bir ay içerisinde Marmara, Ege ve birçok bölgede görülmeye başlandı. İlerleyen zamanlarda Karadeniz dışındaki sahillere yayılmasını bekliyoruz” dedi.

“KOKUYA NEDEN OLABİLİRLER”

“Şuan için ekosisteme zararı olmayabilir. Bunların çok yoğun olarak bulunmaları halinde biz bunlara deniz anaları patlamaları diyoruz. Bu gibi durumlarda dibe çöküp, dipte birikip oksijen tükettiklerinde kokuya neden olabilirler” ifadelerini kullanan Öztürk, “Şimdilik sorun yok ama bu türlerin artması ekosistemdeki bozulmaları gösteriyor” diye konuştu.

“ASIL TEHLİKE SÜVEYŞ KANALI’NDAN GELDİ”

Deniz anaları konusunda endişelenmesi gereken bir başka konuya değinen Öztürk, “Sadece pusula deniz anaları değil esas Marmara Denizi’nde olmayan ve İzmir’e kadar geldiği bilinen göçmen deniz anaları var. Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı yoluyla gelen yabancı bir türdür. Onların Marmara Denizi’ne gelmesi ve Kuzey Ege’ye çıkması halinde ekosistemde daha büyük değişikliler olabilir” dedi.