Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun balıkçıların avlanmasını güçleştirdiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.
Hava sıcaklığının 8 santigrat derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.
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