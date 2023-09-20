Atatürk fotoğrafına büyük saygısızlığın yapıldığı okulun 'Aile Birliği'nde 'tanıdık' isimler
İstanbul'daki Marmara İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrencinin Atatürk'ün portresine yönelik uygunsuz hareketleri infial yaratırken okulun 'Aile Birliği'nde Bilal Erdoğan’dan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’a kadar birçok ismin yer aldığı ortaya çıktı.
Marmara İmam Hatip Lisesi'nde çekildiği belirtilen bir videoda lise öğrencisi 17 yaşındaki A.E.S'nin kopardığı Atatürk portresine yönelik uygunsuz hareketleri infial yaratmıştı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla soruşturma başlatılan ve bu kapsamda gözaltına alınan A.E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OKUL AİLE BİRLİĞİ'NDEKİ İSİMLER
Birgün'de yer alan habere göre, lisenin “Aile Birliği’nde” ise birçok tanıdık ismin bulunduğu ortaya çıktı. Okulun internet sitesinde yer alan bilgilere göre ‘Okul Aile Birliği’nde şu isimler yer alıyor:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan
- Bezmialem Vakıf Üniversitesi SKS Daire Başkanı Hüseyin Emre Yüksel
- İktidara yakınlığıyla bilinen, yandaş Yeni Şafak’ın bağlı olduğu Albayrak Holding’in yöneticisi Mesut Albayrak
- AKP’ye yakın birçok vakfın yöneticisi olan Ahmet Buğa
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi SKS Daire Başkanı İsmail Ramazanoğlu
- Sağlık Bakanlığı’nda genel müdür olan Mustafa Taşdemir
- Asrın yolsuzluğu olarak bilinen Deniz Feneri Derneği davasından hüküm giyen Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan
- Marmara Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Mahmut Sami Kanbaş
- İş insanı Mustafa Şevket Ünlü
- İş insanı Ömer Akkuş
Öte yandan Marmara İmam Hatip Lisesi’nin sosyal medya hesaplarının da kapatıldığı görüldü.
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