Marmara salyası kar-kış dinlemiyor

19 Mart 2022 Cumartesi, 04:00

Marmara Denizi’nde geçen yıl yoğunlaşan müsilaj, eylem planı çerçevesinde yüzeyden temizlendi. Ne var ki Marmara’da her hafta dalış yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ekibi, müsilajın deniz dibinde etkisini göstermeye devam ettiğini gözlemledi. Bu durum, yoğun yağışlara karşın değişmedi. Müsilajın deniz dibine çöktüğünü belirten ekip başkanı Dekan Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Gördüğümüz manzara aslında Temmuz-Ağustos ayından çok farklı değil. Organizmaları öldürmeye devam ediyor. Su koşulları yoğun müsilaj oluşumuna çok uygun” dedi.

DENİZİN ZAMANI YOK

Prof. Dr. Sarı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’na ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: 12 maddesine dair düzenlemeler yapılan plan çok iyi başladı. Sonra gevşedi, uygulamalar yavaşladı. Yaralı bedene tekme atıyoruz. Denizin zamanı yok; kirlenmeye, ısınmaya devam ediyor.”

RAPORA SIRA GELMEDİ

Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporunun Meclis’te henüz görüşülmediğine de dikkat çeken Sarı, sözlerini şöyle tamamladı: “Gözden uzak olan, gönülden de uzak oluyor. Yüzeye çıkmadığı için müsilaj yok gibi davranıyoruz. Şu anda olmayabilir; yakın gelecekte yeniden ortaya çıktığında telaşla apar topar bir şeyler yapmaya çalışacağız.”

