Marmara salyası kar-kış dinlemiyor
Prof. Mustafa Sarı: Müsilaj Marmara Denizi dibinde organizmaları yok ediyor. Atıkların önü alınmıyor. Yaralı bedene tekme atıyoruz.
Marmara Denizi’nde geçen yıl yoğunlaşan müsilaj, eylem planı çerçevesinde yüzeyden temizlendi. Ne var ki Marmara’da her hafta dalış yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ekibi, müsilajın deniz dibinde etkisini göstermeye devam ettiğini gözlemledi. Bu durum, yoğun yağışlara karşın değişmedi. Müsilajın deniz dibine çöktüğünü belirten ekip başkanı Dekan Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Gördüğümüz manzara aslında Temmuz-Ağustos ayından çok farklı değil. Organizmaları öldürmeye devam ediyor. Su koşulları yoğun müsilaj oluşumuna çok uygun” dedi.
DENİZİN ZAMANI YOK
Prof. Dr. Sarı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’na ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: 12 maddesine dair düzenlemeler yapılan plan çok iyi başladı. Sonra gevşedi, uygulamalar yavaşladı. Yaralı bedene tekme atıyoruz. Denizin zamanı yok; kirlenmeye, ısınmaya devam ediyor.”
RAPORA SIRA GELMEDİ
Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu raporunun Meclis’te henüz görüşülmediğine de dikkat çeken Sarı, sözlerini şöyle tamamladı: “Gözden uzak olan, gönülden de uzak oluyor. Yüzeye çıkmadığı için müsilaj yok gibi davranıyoruz. Şu anda olmayabilir; yakın gelecekte yeniden ortaya çıktığında telaşla apar topar bir şeyler yapmaya çalışacağız.”
İlgili Haberler
- Prof. Dr. Okyar: Marmara Denizi'nde şu an bir müsilaj var
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Karatepe İBB'yi suçladı: 'Müsilaj konusunda büyük sorumluluk İBB'de'
- Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Cemal Reşit Rey’de ‘Halk Şairlerinin İzinde’ konseri
- Tatlı üreticileri zor durumda
- Rusya'daki boş raflar Türk markaları bekliyor
- Diyanet, ulu önderi yok sayma politikasını sürdürüyor
- 'İktidarın sonu geldi'
- Ukrayna'nın Sovyet çelişkisi
- Erdoğan’dan AKP’ye yakın kuruluşlara görev
- ‘Rant projesi’ne tabelası asıldı
- İktidar derde derman olmadı
- ‘Hayalet’ fakültenin üç kez ismi değiştirildi