Marmara Üniversitesi öğrencilerinden Boynukalın'a protesto

Yayınlanma: 17.07.2023 - 18:22

Güncelleme: 17.07.2023 - 18:37

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bir televizyon programında karma eğitim sebebiyle bazı ailelerin kız çocuklarını okula göndermediğini belirterek “kız okulları açma” önerisine tepkiler sürerken Tekin’in tepki çeken açıklamasına eski Ayasofya Camii imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’dan da destek geldi.

BÖYLE SAVUNMUŞTU

Boynukalın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Laiklik, kız çocukları için ayrı okul açılmasına engelse, o laikliği kaldırmak gerekir” denildi. Marmara Üniversitesi öğrencileri üniversitenin Göztepe yerleşkesinde bir araya gelerek Boynukalın’ın söz konusu ifadelerine karşı eylem yaptı.

“Yobazın karanlığına geçit yok” başlığıyla yapılan basın açıklamasında, “Ülkemiz son 21 yılda AKP tarafından bir tarikat ve cemaat yuvasına çevrildi, laiklik tasfiye edilerek toplumsal yaşamda ciddi bir gerici dönüşüm gerçekleştirildi. Bu gerici dönüşümün en temel ayaklarından biri ise eğitim olarak görüldü. Hurafeler, bilim yerine müfredatta kendine yer buldu, imam-hatiplerin sayısı arttırıldı, ilkokuldan üniversiteye gerici örgütlenmelerin önü açıldı” ifadeleri yer aldı.

"GERİCİLER SIRAYA GİRDİ"

İktidarın laik eğitime karşı tutumunu eleştiren öğrenciler, “AKP’nin Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan tartışmaya katılmak içinse memleketteki gericiler sıraya girdi. Karma eğitime saldırma cüretinde bulunanlardan biri de sık sık kadın düşmanı çıkışları ve laiklik aleyhine sarf ettiği sözlerle gündeme gelen Ayasofya eski imamı olarak bilinen ve aynı zamanda Profesör ünvanıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Mehmet Boynukalın oldu. Boynukalın, bu ülkede din tacirliği yapan medrese hocalarının toplumsal yaşam hakkında söz söyleme ehliyetine sahip olmadığını bilmelidir. O ehliyet bu ülke kurulurken hilâfete karşı mücadele verilerek ellerinden alınmıştır. Bu dinci örgütlenmelerin kendisine de onların temsilcilerine bu ülkede yer yoktur” denildi.

GÖREVDEN ALINMALI

Boynukalın’ın görevden alınması gerektiğini ifade eden öğrenciler, “Boynukalın’ın laikliğe saldırabilme cüretini nereden aldığı açıktır. AKP’nin laikliği ayaklar altına alan gerici politikaları bu yobaz zihniyete konuşacak alan tanımıştır. Kız çocuklarının eğitim alamama sebebi karma eğitim değil, karanlık, gerici zihniyettir. Karma eğitimi değil, gerici zihniyeti ortadan kaldırmak gerekir. Bu ülkede şeriat naraları atanlar olduğu sürece onları geldikleri karanlıkta boğma iradesinden vazgeçmeyecekler de olacaktır” ifadeleri yer aldı. İSTANBUL