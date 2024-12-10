Marmara Üniversitesi yemekhanesinde böcek çıktığı iddiası

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

İstanbul Maltepe’deki Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne birçok fakültesi taşınan Marmara Üniversitesi’nde, öğrenciler yemekhanede çıkan yemeklerin hijyen şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle tepkili.

Öğrencilerin içecek ve yiyeceklerinden böcek çıktığı iddia edildi. Ayrıca öğrenciler, yemeklerin tam pişmediğini de dile getirdi. Bunun yanı sıra yeni kampüste inşaatların devam etmesi sebebiyle de çeşitli olumsuzlukların yaşandığı aktarıldı.

Cumhuriyet’e konuşan, ismini vermek istemeyen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi, dışarıdan yemek yemenin de aşırı maliyetli olduğunun altını çizdi. Öğrenci, “Çıkan yemeklerin kalitesi önceden de çok iyi değildi. Ancak şu an yemeklerin içinden böcek çıkıyor, etler tam pişmemiş oluyor. Yemekhaneyi kullanamıyoruz. Dışarıda yediğimiz yemek en az 200 TL. Yemekhanemizdeki koşulların iyileştirilmesini istiyoruz” dedi.

‘TEMEL SORUN TAŞINMA’

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Erensoy Arıcan ise yerleşkelerin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne taşınmasıyla birçok sorunun yaşandığına dikkat çekti. Arıcan, “Yemekhanenin kalitesi hep kötüydü. Şu an en çok sıkıntı taşınan Maltepe kampüsünde yaşanıyor.

Öğrencilerin ulaşımı, inşaatın ortasında ders işlenmesi gibi birçok sorun var. Burada en temel sorun kampüslerin taşınmasıydı. Öğrenciler Kadıköy’den Başıbüyük’ün tepesine taşındı. Bundan önce de ben başladığımda okul Bahçelievler’deydi. Göztepe’ye geçtiğimizde de okulda sürekli bir inşaat vardı” ifadelerini kullandı.