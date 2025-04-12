Marmara Üniversitesi'nde dayanışmaya engel: 'Tutsaklarla dayanışmak yasak'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 04:00

Öğrenciler güvenlik görevlilerinin uyarılarına maruz kalınca çayhaneyi kapatmak zorunda kaldı. Gençlerden biri yaşananları Cumhuriyet’e şöyle anlattı:

“Üniversitenin politik özneleri olarak amacımız, hem siyasi tutsak sıra arkadaşlarımızla dayanışmak hem de insanlara boykotu hatırlatmaktı. ‘Biz sizin çayınıza/kahvenize muhtaç değiliz, kendi çayhanemizi de açabiliriz’ demekti. Güvenlik görevlileri tarafından sürekli taciz edildik. En son sosyal medyadan arkadaşlarımız için paylaşım yaptığımızı gördüklerini söylediler ve ‘Tutsaklarla dayanışmak yasak’ dediler, prizin önünde iki güvenlik nöbet tuttu”. Öğrencilerin iddiasına göre, güvenlik görevlileri kimliklerin fotoğraflarını çekip işlem başlatacağını söyledi.

Gençler ise “Korku iklimi yaratmalarına izin vermeyeceğiz, faşizme karşı yaşasın öğrenci dayanışması” dedi.