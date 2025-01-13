Marmara'da 'fırtına' etkisi: Bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsü seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara'da 'fırtına' etkisi: Bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara denizi için fırtına uyarısı yaptı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.


Etiketler: #Fırtına #Marmara

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