Galibiyet hasreti sona erdi: Karadeniz derbisinde Samsunspor fırtınası! Samsunspor 2-1 Trabzonspor

Yayınlanma: 04.01.2025 - 19:08

Güncelleme: 04.01.2025 - 22:07

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Trabzonspor karşılaştı.

Golsüz geçilen ilk bölümün ardından Samsunspor, Carlo Holse'nin golüyle 30. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un üstünlüğüyle tamamlanırken Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. Bordo-mavililerde Simon Banza 49'da skora dengeyi getirdi.

HOLSE GALİBİYETİ GETİRDİ

Samsunspor'un ilk golünde ağları havalandıran Holse, takımının ikinci golünü de kaydeden isim oldu. Holse 75'te bir kez daha Samsunspor'u öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken Samsunspor 2 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Samsunspor puanını 33'e yükseltti, Trabzonspor ise 19 puanda kaldı.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Samsunspor, Trabzonspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip ligin ilk iki maçını kaybettikten sonra evinde oynadığı yedi maçta rakiplerine kaybetmedi.

Samsunspor bu süreçte beş galibiyet ve iki beraberlik elde etti.

DEPLASMAN KAYIPLARI SÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda kazanamadı.

Ligde son oynadığı beş deplasman maçını kaybeden bordo-mavililer ilk dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

Bordo-mavili takımın bu sezonki galibiyetlerinin hepsini iç sahada elde etti.

MAÇ KAPALI GİŞE

Karadeniz derbisinde Samsun'da oynanan karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Kapasitesi 33 bin 919 olan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nı kırmızı-beyazlı taraftarlar tamamen doldurdu.

Bordo-mavili taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine ayrılan 1608 biletin tamamını aldı.

Maç öncesinde stadyumun kuzey kale arkası tribünündeki Reeder Samsunspor taraftarları, koreografi yaptı.

Karşılaşmadan dakikalar | Samsunspor 2-1 Trabzonspor

91' Trabzonspor'da Cham ve Eren yerine Poyraz ile Arif oyuna dahil oldu.

86' Samsunspor'da Emre Kılınç yerine Bola oyuna dahil oldu.

77' Trabzonspor'da Ozan Tufan yerine Enis Destan oyuna dahil oldu.

75' GOOLL!! Samsunspor, Holse ile 2-1 öne geçiyor! Kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında Mouandilmadji topa dokundu. Arka direğe açılan topa hamle yapan Holse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

73' Trabzonspor'da Cihan Çanak yerine Umut Güneş dahil oldu.

71' TEHLİKELİ ATAK! Mouandilmadji, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına yerden çevirdi. Holse'nin bekletmeden yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

69' Samsunspor'da Schindler yerine Muja oyuna dahil oldu.

61' OFSAYT! Cham'ın yaydan ceza sahasına hareketlenen Cihan'a gönderdiği derin topta Cihan sol ayak içiyle topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

55' UZAKLARDAN DENEDİ! Serdar Saatçı, uzaklardan sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Okan soluna uzanarak topu kurtardı. Savunmada Zeki topu dışarı gönderdi. Trabzonspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

54' TEHLİKELİ ATAK! Emre Kılınç sol kanattan topu sürerek penaltı noktasına yerden çevirdi. Holse'nin bekletmeden sol ayak içiyle yaptığı vuruş üstten farklı şekilde dışarı gitti.

49' GOOLL!! Trabzonspor, Simon Banza ile eşitliği yakalıyor! Cham'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Simon Banza kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.

38' Samsunspor'da Emre Kılınç, orta alanda yaşanan faul pozisyonu sonrası hakem itirazdan sarı kart gördü.

30' GOOLL!! Samsunspor, Holse ile 1-0 öne geçiyor! Gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç, sol kanattan topu taşıdı. Onun ortasını savunma karşıladı. Devam eden atakta Ozan topu kaybetti ve top ceza sahasındaki Holse'ye geldi. Holse, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

21' Ozan Tufan, yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, kendisini aldatmaya yönelik hareketten Ozan'a sarı kart gösterdi.

17' Samsunspor, etkili geldi. Uzaklaştırılan top sonrası ani gelişen atakta Marius, karşı karşıya kalacağı pozisyonda topu ayağından açtı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.

14' Trabzonspor, etkili geldi. Nwakaeme, sol kanattan taşıdığı top sonrası yaydaki Ozan'ı gördü. Ozan, topu bir kez daha Nwakaeme'ye verdi. Nwakaeme'nin şutu üstten dışarıya gitti.

6' Samsunspor yine tehlikeli geldi. Trabzonspor'un kaptırdığı top sonrası sol kanatta Holse topu aldı. Onun ortasında top kaleci Uğurcan'da kaldı.

4' Gelişen Trabzonspor atağında Simon Banza, ceza sahası içinde dar açıdan vuruşunu yaptı. Banza'nın vuruşunu kaleci Okan kurtardı. Trabzonspor, korner kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.