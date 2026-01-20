Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyu çekildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.01.2026
AA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi. Olayın meteorolojik bir durumdan kaynaklandığı belirtildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi. İlçe merkezindeki sahilde deniz suyu 10 metre çekildi.

Çekilme sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı. İlçe sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

"TEDİRGİN OLMAYA GEREK YOK"

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.

İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığını ifade eden Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir" dedi.

