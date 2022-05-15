Marmaraereğlisi’ndeki çevre kirliliği Kınıklı’yı da vurdu

15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Fabrika ve tesislerin atıklarından dolayı Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde yaşanan çevre kirliliği bitmek bilmiyor. Bölge, Kamara Deresi’nin, geçen ay kırmızıya dönmesiyle gündeme geldi. Bu kez de Kamara’ya iki kilometre uzaklıktaki Kınıklı Deresi siyaha büründü.

Marmara Denizi’ne akan dere, hali hazırda müsilajla uğraşan denizi tehdit ediyor. Ağır kokular yayılan bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü dereden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizden numune aldı. Yaşananları Cumhuriyet’e değerlendiren Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Mine Olgaç, “Bu yaşananlar olacak gibi değil. Müsilaj bile daha bitmemişken bu tuzu biberi oluyor” ifadelerini kullandı.

Çevredeki fabrika ve tesislerin nasıl bu kadar rahat hareket ettiklerini bilmediğini belirten Olgaç, “Sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Bunu yapanlar bu rahatlığı nereden alıyorlar bilmiyorum. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz, umarım sonuç alırız” dedi.

Çevrede yaşanan problemlerden hayvan yaşamının da etkilendiğini söyleyen Olgaç, “Komşum bana yaşananların videosunu attı. Orada ölmüş birkaç balık görebiliyorsunuz. Bu yaşadıklarımız yüzünden çevrede çok az hayvan kaldı, hepsi bu tarafı terk etti. Yaklaşık üç sene öncesine kadar bu mevsimde kurbağaların seslerini duymaya başlardınız. Artık o bile kesildi” ifadelerini kullandı.