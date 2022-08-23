Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin güneyi ve batısı için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 15:07
Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Marmara’nın güney ve batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne (Uzunköprü, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa), Tekirdağ (Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Marmaraereğlisi, Ergene, Saray ve Kapaklı) ve Yalova’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Tekirdağ’ın batısında ( Malkara ve Şarköy) ve Edirne’nin güneyinde (Meriç, İpsala, Keşan ve Enez) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 


Kuvvetli yağış meteoroloji genel müdürlüğü Marmara

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