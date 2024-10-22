Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:18

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:18

TCDD Marmaray'ın 22 Ekin tarihinde bazı duraklarda neden hizmet vermediğini açıkladı. Peki, Marmaray çalışıyor mu? Marmaray bozuldu mu?

MARMARAY BOZULDU MU?

Marmaray'ın bazı duraklarda neden hizmet vermediği hakkında detaylar, TCDD tarafından resmen duyuruldu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Değerli yolcularımız, Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen arızanın giderilmesi için saat 09.55'ten itibaren çalışma yapılacağından Marmaray trenleri Gebze-Feneryolu ve Halkalı-Ayrılıkçeşmesi arasında işleyecektir. Bu saat aralığında Söğütlüçeşme istasyonunda yolcu hizmeti verilemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."