Marmaray'da 1 saat arayla iki intihar!

İstanbul'da bu sabah Marmaray istasyonlarında iki intihar vakası yaşandı. Acı olayların ilki Güzelyalı İstasyonu’nda, ikinci ise Darıca İstasyonu’nda meydana geldi.

İntiharlar üzerine Marmaray’ın sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalarda şöyle denildi:

“Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”

Yolcularımıza önemle duyurulur. — Marmaray (@Marmaraytcdd) August 9, 2025

“Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”