Marmaray’da bir intihar daha!

İstanbul’da Marmaray hattında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşandı.

Marmaray’dan yapılan açıklamada, olayın Süreyya Plajı istasyonunda meydana geldiği ve Erenköy ile Maltepe istasyonları arasında bir süre tek hat işletmeciliği uygulandığı bildirildi. Bu süreçte seferlerde gecikmeler yaşandı.

Yaşanan aksamanın ardından hattın yeniden normale döndüğü ve çift hat üzerinden seferlerin başlatıldığı öğrenildi.

İki gün önce de benzer olay yaşanmıştı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Marmaray istasyonunda, 2 gün önce de bir intihar olayı meydana gelmişti.