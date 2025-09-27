Marmaray'da intihar: 'Üzücü olay' diye duyuruldu

Marmaray Pendik durağında bir kişi yaşamına son verdi.

Olayın saat 14.20 sıralarında gerçekleştiği ve Marmaray seferlerinde gecikmelere neden olduğu açıklandı.

"ÜZÜCÜ BİR OLAY NEDENİYLE..."

Marmaray'dan yapılan duyuruda ise "Marmaray Pendik istasyonunda saat 14.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimizde gecikme yaşanabilmektedir. Önemle duyurulur" denildi.

Sosyal medyada bir kişinin intihar ettiği iddia edildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Marmaray işletmesinin açıklamasında da detay verilmemesi dikkat çekti.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Marmaray'dan yapılan son açıklamada ise, "Marmaray trenlerimiz normale dönmüş olup, tren seferlerini düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.