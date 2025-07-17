Marmaray'da iş yavaşlatma eylemine karşı İBB’den önlem: İETT'den 45 ek sefer

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde sonuca ulaşılamadı. Türk-İş'ten dün akşam saatlerinde "Bu akşam Cumhurbaşkanlığında komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda Kamu Çerçeve Protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir. Kapsamlı açıklama daha sonra üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklaması yapıldı.

Bu nedenle pek çok kamu işçisi bugün Türk-İş’in kararıyla bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Bu kapsamda İstanbul’da bazı makinistler de iş yavaşlattı. Marmaray seferlerinde sabah saatlerinden itibaren aksamalar yaşandı. Yolcular peronlarda uzun süre bekledi. Aksamalara ilişkin Marmaray’dan yapılan açıklamada ise “Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır” denildi.

Eylemlere ilişkin İBB'den de bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeye göre, Gebze–Halkalı arasında hizmet veren ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray Hattı’nda makinistlerin iş yavaşlatma eylemi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önlem aldı. Raylı sistemler ve otobüs hatlarının entegre yapısı dikkate alınarak hazırlanan planlama kapsamında, Marmaray güzergahını destekleyecek şekilde Halkalı–Eminönü ve Ayrılıkçeşmesi–Pendik hatlarında toplam 45 ek sefer planlandı. Ek seferlerin sabah ve akşam saatlerinde, toplu ulaşımın en yoğun olduğu zaman dilimlerinde hizmet vereceği belirtildi.

"NORMALLEŞMEYE KADAR DEVAM EDECEK"

İETT tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın toplu ulaşımdan kesintisiz yararlanabilmesi amacıyla planladığımız ek sefer uygulaması, Marmaray hattında seferlerin normale dönmesine kadar sürdürülecektir" denildi.

Bilgilendirmede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, toplu ulaşım sisteminin bütünlüğünün korunması ve kent yaşamının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceği vurgulandı.