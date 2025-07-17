Bakanlık 'genel bakım' dedi, gerçek ortaya çıktı: Marmaray'da 'iş yavaşlatma' eylemi!

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin zam görüşmeleri tıkandı. Görüşmelerin sonuçlandırılmaması nedeniyle pek çok kamu işçisi bugün Türk-İş'in kararıyla bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor.

İstanbul'da ise makinistlerin iş bırakma eylemi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Marmaray'da aksamalar yaşanıyor. Marmaray'da çalışan makinistler, hükümetin kamu çerçeve protokolünde (KÇP) kamu işçilerine teklif ettiği yüzde 17'lik zam oranına tepki gösterdi.

Türk-İş'in eylem planı doğrultusunda iş bırakan işçiler, peronlarda sloganlar attı.

Öte yandan Marmaray duraklarında yoğunluk görüldü.

MARMARAY 'GENEL BAKIM' DEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işletmesinde bulunan Marmaray'dan yapılan açıklamada ise, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerin bir gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeyinburnu arasında yapılacağı aktarıldı. Ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel hattının da bir gün süreyle kapatılacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır."

"Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel hattı, genel bakım çalışmaları yapılacağından 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle kapatılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Hükümet kamu işçilerine yönelik toplu sözleşmede 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif etmiş, sendikalar bu teklifi kabul etmemişti.

Son olarak dün Türk-İş, "Bu akşam Cumhurbaşkanlığında komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda kamu çerçeve protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.