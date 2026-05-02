Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor: Haftanın 7 gününe yayılacak

2.05.2026 11:09:00
Haber Merkezi
Marmaray’da yapılan yeni düzenleme kapsamında, daha önce yalnızca cuma ve cumartesi geceleri uygulanan bazı ek seferler, yarın itibariyle haftanın 7 gününe yayılacak.

İstanbul’un en önemli ulaşım ağlarından biri olan Marmaray'da sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yolcu yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmek amacıyla, daha önce sadece cuma ve cumartesi geceleri uygulanan ek seferler, artık haftanın tüm günlerinde hizmet verecek.

HAFTANIN TAMAMINA YAYILIYOR

Resmi açıklamalara göre; gece seferleri artık yalnızca hafta sonu değil, haftanın 7 günü uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle, Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı aktarma sorununun ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Ankara’dan saat 19.50’de hareket eden ve saat 23.58’de Söğütlüçeşme’ye ulaşan yolcular, bu uygulama sayesinde bekleme yapmadan doğrudan Marmaray hattına geçiş yapabilecek.

Artan yolcu talebi ve gece saatlerindeki ulaşım ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, 3 Mayıs 2026 (yarın) itibarıyla kalıcı olarak yürürlüğe girecek.

Ek seferlerin hareket saatleri şu şekilde belirlendi: Gebze-Halkalı yönü saat 23.20’de, Halkalı-Gebze yönü ise saat 23.28’de hareket edecek.

Son Dakika... İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20, Marmaray'a yüzde 25 zam! İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı. İşte ayrıntılar...
CHP'li Fethi Açıkel, 'Marmaray'daki intihar vakalarındaki artışı' Meclis'e taşıdı CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Marmaray hattında son dönemde art arda yaşanan intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı.
Marmaray hattına ilave tren seferleri Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebi sebebiyle Marmaray hattında ilave tren seferleri eklendi.