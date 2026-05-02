Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor: Haftanın 7 gününe yayılacak

İstanbul’un en önemli ulaşım ağlarından biri olan Marmaray'da sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yolcu yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmek amacıyla, daha önce sadece cuma ve cumartesi geceleri uygulanan ek seferler, artık haftanın tüm günlerinde hizmet verecek.

HAFTANIN TAMAMINA YAYILIYOR

Resmi açıklamalara göre; gece seferleri artık yalnızca hafta sonu değil, haftanın 7 günü uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle, Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı aktarma sorununun ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Ankara’dan saat 19.50’de hareket eden ve saat 23.58’de Söğütlüçeşme’ye ulaşan yolcular, bu uygulama sayesinde bekleme yapmadan doğrudan Marmaray hattına geçiş yapabilecek.

Artan yolcu talebi ve gece saatlerindeki ulaşım ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, 3 Mayıs 2026 (yarın) itibarıyla kalıcı olarak yürürlüğe girecek.

Ek seferlerin hareket saatleri şu şekilde belirlendi: Gebze-Halkalı yönü saat 23.20’de, Halkalı-Gebze yönü ise saat 23.28’de hareket edecek.