Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marmaray duyurdu: Fenerbahçe-Benfica karşılaşması için ek sefer

Marmaray duyurdu: Fenerbahçe-Benfica karşılaşması için ek sefer

20.08.2025 16:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Marmaray duyurdu: Fenerbahçe-Benfica karşılaşması için ek sefer

Marmaray, bugün saat 22.00’da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Fenerbahçe-Benfica karşılaşması nedeniyle ek seferler yapacağını duyurdu.

Marmaray, Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nda bugün saat 22.00’da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Fenerbahçe-Benfica karşılaşması nedeniyle Gebze-Halkalı hattında ek tren seferler düzenleneceğini açıkladı. 

Marmaray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Fenerbahçe-Benfica karşılaşması nedeniyle Marmaray Gebze-Halkalı hattında ek tren seferleri düzenlenecektir.

Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe’ye başarılar dileriz."

Image

İlgili Konular: #fenerbahçe #marmaray