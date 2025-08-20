Marmaray duyurdu: Fenerbahçe-Benfica karşılaşması için ek sefer

Marmaray, Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nda bugün saat 22.00’da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Fenerbahçe-Benfica karşılaşması nedeniyle Gebze-Halkalı hattında ek tren seferler düzenleneceğini açıkladı.
Marmaray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Fenerbahçe-Benfica karşılaşması nedeniyle Marmaray Gebze-Halkalı hattında ek tren seferleri düzenlenecektir.
Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe’ye başarılar dileriz."