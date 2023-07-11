Marmaray projesinden sonra tarihi tren istasyonları kapatıldı, binaları çöplüğe döndü: Tarihe vefasızlık!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 04:00

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait İstanbul’daki tren istasyonlarının bekleme alanları, Marmaray projesinden sonra kullanıma kapatıldı. Kullanıma kapatılan alanlar arasında tarihi Suadiye, Feneryolu, Erenköy, Göztepe ve Kızıltoprak binaları bulunuyor. Daha önce gişe ve bekleme alanı olarak kullanılan Suadiye’deki bina ise etrafı çitlerle çevrili olarak kaderine terk edildi. Binanın bakımsız hali ve duvarlarının sprey boyalarla boyanmış olması neden restorasyon çalışması yapılmadığı tartışmasına neden oldu.

‘KAMU YARARINA AYKIRI’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen bu yapıların restore edilmesi gerektiğini söyledi. Yıllar önce binaların tescillendiğini belirten Köymen, “Binayı uzun süre kullanmayınca yıpranıyor, atıl durumda kalıyor. Bu ise kolay restorasyon yapılamaz hale getiriyor. Şimdiye kadar bu şekilde bırakılması da kamu yararına aykırı. İlerleyen zamanda ödenek yok diyerek ihale edebilirler. Bizler de özelleştirme olmaması ve bu yapıların insanların kullanımına açılması için uğraşıyoruz” dedi.

‘TARİHİ DEĞERLER YAŞATILMALI’

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’ndan Tugay Kartal ise bu istasyonların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kartal, “İlk başta bu istasyonların kullanılmasını istedik. Ancak Marmaray projesiyle birlikte üstgeçitler ve altgeçitler yapıldığı için bu binaların kullanılması mümkün olmadı. Tarihi değerleri olduğu gibi yaşatılmalı” diye konuştu. Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu da kullanıma kapatılan Bostancı, Erenköy ve Göztepe’deki istasyonlarla ilgili pandemiden önce çalışma yürüttü. Hem Kadıköy Belediyesi hem de muhtarlarla birlikte bölgede yaşayan yurttaşları dinlediler. Çalışma grubundan Filiz Sever, “Mahallelileri dinleyerek alanların halka açık hizmet vermesi gereken yerler olmasını istedik. Bir dönem Göztepe’deki binada sanat merkezi açıldı. Diğerlerinin ise akıbeti meçhul. Kadıköylüler buraların geri kazandırılmasını çok istiyor” dedi. Bölgedeki binalara ilişkin çalışma olup olmadığını sormak istediğimiz TCDD yetkilileri, bilgi almak için dilekçe vermemiz gerektiğini söyledi.

YEREL BELEDİYE TALEP ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan istasyon binalarını Kadıköy Belediyesi halka kazandırmak amacıyla talep etti. Bölgede yaşayan yurttaşları dinleyerek ve anketler doğrultusunda binaları halka kazandırmak isteyen belediyeye bakanlıktan ret yanıtı geldi.

Göztepe Tren İstasyonu