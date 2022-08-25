Marmaray sefer saatleri değişti mi? Hafta sonu Marmaray sefer saatleri kaça kadar sürüyor?

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:22

Gebze-Halkalı parkurunda saat 06.00 ile 23.00 arasında gerçekleşen Marmaray seferleri yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda değiştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Marmaray’da 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonu seferleri uzatılacak.

HAFTA SONU MARMARAY SEFER SAATLERİ KAÇA KADAR UZATILDI?

Gebze-Halkalı parkurunda saat 06.00 ile 23.00 arasında işletmecilik yapıldığı belirtilen açıklamada, gelen yoğun taleplerin dikkate alındığı, bu kapsamda 26 Ağustos’tan itibaren hafta sonunda Marmaray seferlerinin saat 01.30’a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Marmaray'da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla Gebze’den Halkalı'ya son sefer saatinin 01.20, Halkalı'dan Gebze'ye 01.28 olarak planlandığı bilgisi verildi.

Gebze’den başlayacak son seferin 03.08’de, Halkalı’dan hareket eden son trenin de 03.16'da varış istasyonuna ulaşacağı vurgulanan açıklamada, Marmaray’da Pendik-Ataköy hattında 150, Halkalı-Gebze kesiminde 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, gece ilave 10 seferle hafta sonlarında sefer sayısının 297’ye çıkacağı belirtilerek, 23 Mayıs 2022'de hizmete alınan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı İstasyonu'na aktarma yapılabildiği anımsatıldı.











