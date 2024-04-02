Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:49

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:49

İstanbul'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda seferlerde aksamalar yaşandı. Yurttaşlar, Marmaray seferlerine ne olduğunu merak etti. Peki, Marmaray seferleri neden durduruldu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak?

MARMARAY SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.