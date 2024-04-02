Marmaray seferleri neden durduruldu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak?
Marmaray'da Kazlıçeşme-Üsküdar arası seferleri durduruldu. Marmaray'ı kullanan yurttaşlar, Marmaray'a ne olduğunu merak etti. Peki, Marmaray seferleri neden durduruldu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak?
İstanbul'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda seferlerde aksamalar yaşandı. Yurttaşlar, Marmaray seferlerine ne olduğunu merak etti. Peki, Marmaray seferleri neden durduruldu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak?
MARMARAY SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.
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