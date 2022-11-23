Marmaray seferlerinde deprem gecikmesi
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'da Marmaray seferleri gecikmeli olarak başladı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem birçok ilden hissedilirken 35 kişi yaralandı. Depremin etkileri İstanbul'da ulaşıma da yansıdı. Marmaray seferleri deprem nedeniyle gecikmeli başladı.
'SEFERLERİMİZ GECİKMELİ OLARAK BAŞLADI'
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından demiryolu hattının kontrolü yapılmış, bu nedenle seferlerimiz gecikmeli olarak başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından demiryolu hattının kontrolü yapılmış, bu nedenle seferlerimiz gecikmeli olarak başlamıştır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 23, 2022
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.#deprem
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