Marmaray ve İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat aralıksız hizmet verecek

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 20:41

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 20:41

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada, “Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar günü 24:00’a kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.



